Maltepe depreme dayanıklı mı? Maltepe'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Maltepe depreme dayanıklı mı? Maltepe deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Maltepe’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

YAYINLAMA
Google News
Maltepe depreme dayanıklı mı? Maltepe'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Maltepe Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Maltepe’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

maltepe-deprem-haritasi1.jpg

Maltepe için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 23 ile 6 bin 541 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 63 ile 18 bin 144 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 14 ile 4 bin 057 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

maltepe-deprem-haritasi2.jpg

Maltepe depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Maltepe genelinde çok ağır hasarlı 237, ağır hasarlı 690, orta hasarlı 3 bin 388, Hafif hasarlı ise 8 bin 156 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ALTAYÇEŞME61590294
ALTINTEPE1022126403
AYDINEVLER41686265
BAĞLARBAŞI2659309720
BAŞIBÜYÜK1968286618
BÜYÜKBAKKALKÖY31586189
CEVİZLİ2769343710
ÇINAR41067218
ESENKENT2270290581
FEYZULLAH1430140313
FINDIKLI414130561
GİRNE2953176
GÜLENSU2899400753
GÜLSUYU2067316595
İDEALTEPE41284270
KÜÇÜKYALI MERKEZ615100315
YALI2557212320
ZÜMRÜTEVLER1343270855
TOPLAM2376903.3888.156

Maltepe'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ALTAYÇEŞME942757
ALTINTEPE1894793
AYDINEVLER211231
BAĞLARBAŞI351995181
BAŞIBÜYÜK1083780
BÜYÜKBAKKALKÖY0015
CEVİZLİ301585162
ÇINAR631941
ESENKENT181255108
FEYZULLAH20105398
FINDIKLI422257
GİRNE201025
GÜLENSU14124490
GÜLSUYU1293776
İDEALTEPE732247
KÜÇÜKYALI MERKEZ942757
YALI201155102
ZÜMRÜTEVLER18858128
TOPLAM2341307061.438

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Maltepe geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ALTAYÇEŞME877
ALTINTEPE1.077
AYDINEVLER573
BAĞLARBAŞI2.227
BAŞIBÜYÜK1.184
BÜYÜKBAKKALKÖY80
CEVİZLİ2.224
ÇINAR602
ESENKENT1.406
FEYZULLAH1.170
FINDIKLI1.156
GİRNE433
GÜLENSU976
GÜLSUYU947
İDEALTEPE702
KÜÇÜKYALI MERKEZ816
YALI1.208
ZÜMRÜTEVLER2.444
TOPLAM20.102

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Maltepe ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Maltepe Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Maltepe’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

maltepe-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Maltepe Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Küçükçekmece depreme dayanıklı mı? Küçükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Küçükçekmece depreme dayanıklı mı? Küçükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Kartal depreme dayanıklı mı? Kartal'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Kartal depreme dayanıklı mı? Kartal'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Kağıthane depreme dayanıklı mı? Kağıthane'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Kağıthane depreme dayanıklı mı? Kağıthane'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Kadıköy depreme dayanıklı mı? Kadıköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Kadıköy depreme dayanıklı mı? Kadıköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Son Haberler
Valmir Matoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valmir Matoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valmir Matoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valmir Matoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Magnus Breitenmoser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Breitenmoser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Magnus Breitenmoser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Breitenmoser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Bertone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Bertone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Bertone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Bertone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güngören depreme dayanıklı mı? Güngören'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Güngören depreme dayanıklı mı? Güngören'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Zeytinburnu depreme dayanıklı mı? Zeytinburnu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Zeytinburnu depreme dayanıklı mı? Zeytinburnu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı? Gaziosmanpaşa'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı? Gaziosmanpaşa'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Esenyurt depreme dayanıklı mı? Esenyurt'ta deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Esenyurt depreme dayanıklı mı? Esenyurt'ta deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?