Maltepe depreme dayanıklı mı? Maltepe'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Maltepe Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Maltepe’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Maltepe için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 23 ile 6 bin 541 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 63 ile 18 bin 144 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 14 ile 4 bin 057 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Maltepe depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Maltepe genelinde çok ağır hasarlı 237, ağır hasarlı 690, orta hasarlı 3 bin 388, Hafif hasarlı ise 8 bin 156 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ALTAYÇEŞME 6 15 90 294 ALTINTEPE 10 22 126 403 AYDINEVLER 4 16 86 265 BAĞLARBAŞI 26 59 309 720 BAŞIBÜYÜK 19 68 286 618 BÜYÜKBAKKALKÖY 3 15 86 189 CEVİZLİ 27 69 343 710 ÇINAR 4 10 67 218 ESENKENT 22 70 290 581 FEYZULLAH 14 30 140 313 FINDIKLI 4 14 130 561 GİRNE 2 9 53 176 GÜLENSU 28 99 400 753 GÜLSUYU 20 67 316 595 İDEALTEPE 4 12 84 270 KÜÇÜKYALI MERKEZ 6 15 100 315 YALI 25 57 212 320 ZÜMRÜTEVLER 13 43 270 855 TOPLAM 237 690 3.388 8.156

Maltepe'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ALTAYÇEŞME 9 4 27 57 ALTINTEPE 18 9 47 93 AYDINEVLER 2 1 12 31 BAĞLARBAŞI 35 19 95 181 BAŞIBÜYÜK 10 8 37 80 BÜYÜKBAKKALKÖY 0 0 1 5 CEVİZLİ 30 15 85 162 ÇINAR 6 3 19 41 ESENKENT 18 12 55 108 FEYZULLAH 20 10 53 98 FINDIKLI 4 2 22 57 GİRNE 2 0 10 25 GÜLENSU 14 12 44 90 GÜLSUYU 12 9 37 76 İDEALTEPE 7 3 22 47 KÜÇÜKYALI MERKEZ 9 4 27 57 YALI 20 11 55 102 ZÜMRÜTEVLER 18 8 58 128 TOPLAM 234 130 706 1.438

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Maltepe geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ALTAYÇEŞME 877 ALTINTEPE 1.077 AYDINEVLER 573 BAĞLARBAŞI 2.227 BAŞIBÜYÜK 1.184 BÜYÜKBAKKALKÖY 80 CEVİZLİ 2.224 ÇINAR 602 ESENKENT 1.406 FEYZULLAH 1.170 FINDIKLI 1.156 GİRNE 433 GÜLENSU 976 GÜLSUYU 947 İDEALTEPE 702 KÜÇÜKYALI MERKEZ 816 YALI 1.208 ZÜMRÜTEVLER 2.444 TOPLAM 20.102

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Maltepe ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Maltepe Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Maltepe’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Maltepe Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.