Maltepe Kitap Fuarı’na 12 Eylül damgası

Maltepe Belediyesinin düzenlediği kitap fuarı, dördüncü gününde de dopdolu etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle devam etti. Yoğun ilgili gösterilen fuarın dördüncü gününün konusu 12 Eylül oldu. Nevzat Çelik, Akın Birdal ve Ataol Behramoğlu gibi o dönemi yakından yaşayan yazar, şair ve siyasetçiler anılarını paylaştı.

Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Maltepe Kitap Fuarı etkinliklerinin dördüncü gününde, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 39. yıl dönümünde "Bizim 80'lerimiz" isimli söyleşi düzenlendi. Fuarın dördüncü gününde gerçekleşen söyleşiye gazeteci-yazar Nazım Alpman, İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı, siyasetçi ve yazar Akın Birdal, şair Nevzat Çelik ve yazar Halil İbrahim Özcan katıldı.

"Darbeler demokrasi karşıtıdır"

Yazar Halil İbrahim Özcan, 12 Eylül askeri darbesinin halen ağırlığının ve etkisini sürdüğünü, şekil değiştirdiğini belirterek, "Bu masadaki insanlar 12 Eylül'le ilgili söz söyleyebilecek insanlardır. Özgürlük her daim bedel ister. Bedel ödemek kolay değildir. Devamlılıkta söz söyleme cesareti olan insanları saygıyla selamlıyorum" dedi.

Akın Birdal, bütün savaşların ve darbelerin, teokratik ve totaliter rejimlerin başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere karşı durduğuna dikkat çekerek, "12 Eylül askeri darbesinden önceki darbelerle hesaplaşılmadı. Darbeler barış, demokrasi, sanat ve kültür karşıtıdır. 1980 darbesi sonrası 28 Şubat ve 15 Temmuz Darbe Girişimi bu karşıtlıkların hepsini içeriyor" diye konuştu.

Gazeteci-yazar Nazım Alpman da, darbe dönemine giden süreci, darbe sonrası gazetecilik ve medyanın durumuna dair yaşananları dinleyicilerle paylaştı.

"Umutlarla şiirlerimi yazdım"

Şair Nevzat Çelik, kendi kuşaklarının devrim olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir süreç yaşadığını ifade ederek, "Kendi hayatımdan ve yakın arkadaşlarım adına biliyorum ki 17, 18, 19 yaşlarında hiçbir kişisel hayalimiz yoktu. Okul bitirmek, iş sahibi olmak evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi hayalimiz olmadı. Biz mücadele ediyoruz. Biz görmesek de görecekler var şiarı içinde hareket eden ve gerçekten de ölen bir kuşaktık. Hayatlarımızdan vazgeçip. Ölüm gerçekten de çok yakındı" şeklinde konuştu.

Söyleşi, konuklara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Yıldırım Kaya kitabını imzaladı

Fuarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Haziran'dan Haziran'a Sokaktan Parlamentoya" isimli kitabını imzaladı. Kitabın tüm gelirleri Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'na bağışlanırken, Ataol Behramoğlu, Nebil Özgentürk, Akın Birdal, Nevzat Çelik, Nilgün Ilgaz, Aydın Ilgaz, Melody de Visscher Büyükkaraca, Haktan Kaan İçel, Berrin Taş, Ahmet Turgut, Cengiz Gündoğdu, Nazım Alpman, Murat Aksoy, Işıl Işık, Alev Cedimağar ve Emre Erdal da okurlarıyla buluşup, kitaplarını imzaladı.

Şair Behramoğlu anılarını paylaştı

Fuarın ikinci söyleşinde de Hüseyin Ay'ın şarkılarıyla eşlik ettiği gecede şair ve yazar Ataol Behramoğlu ve gazeteci-yazar Nebil Özgentürk, "12 Eylül Edebiyatı" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Zaman zaman hüzünlü anların yaşandığı söyleşide, şiirin iyilikten ve mutluluktan doğduğunu ifade eden Behramoğlu, "En kötü şartlarda bile insan kendini ifade etmek ister. Zulüm, darbe olsa da edebiyat yine oluşur. Edebiyatın toplumlara etkisi zaman içinde gelişir. İyilik kötülük çarpışa gelmiştir. 12 Eylül Türkiye'deki demokratik açılımları yok etmek üzere oluştu. 1960'lı yıllarda üniversite öğrencisiyken dünya kültürünün ne kadar değeri varsa bunlara, başka ufuklara doğru yönelim başlarken, 12 Mart ve 12 Eylül bunun önünü kesti" dedi.

12 Eylül şarkıları söylendi

Müzisyen Hüseyin Ay, 12 Eylül döneminde bestelenen, askeri darbenin izini taşıyan, unutulmayan şarkılardan örnekler sundu. Ay, seslendirdiği eserler ve yorumuyla büyük beğeni topladı. Etkinliğin sonunda hep birlikte "Güneş Topla Benim İçin" türküsü birlikte söylendi.

Kaynak: İHA