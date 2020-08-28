Maltepe ormanlık alanda korkutan yangın!
Maltepe'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken havadan da helikopterle de müdahale ediliyor.
İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük mahallesindeki bilinmeyen bir nedenden ötürü ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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28 Ağustos 2020 Cuma 17:23
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