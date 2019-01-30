Maltepe zabıtasından şikâyetlere çözüm

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, son 5 yıl içerisinde 53 bin 971 şikâyeti çözüme kavuşturdu.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arsında, 53 bin 971 şikâyeti çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışmalarla gıda işletmeleri başta olmak üzere 7 bin 170 işyeri denetlendi, bin 894 ruhsatsız işyeri tespit edildi. Ayrıca 33 bin 458 seyyar satıcı denetlenirken, 14 bin 572 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın göreve gelmesiyle birlikte başlatılan "Güvenli Okullar" projesi kapsamında, okul önlerine trafik zabıtası uygulaması da büyük takdir topladı. Projenin, Türkiye genelinde birçok belediye tarafından örnek alındığı bildirildi.

"HER ŞEY HALKIMIZ İÇİN"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "2014'ten bu yana, halkın pazarlarla ilgili taleplerini geri çevirmedik. Bağlarbaşı'nda kapalı pazar alanı kurduk. Denetimlerimizi sıklaştırarak, halkın sağlıyla oynayan işletmelere göz açtırmadık. Zaman zaman sabahın erken saatlerinde bilhassa ekmek fırınlarını denetledim ve denetlemeye devam ediyorum. Her şey güzel Maltepemiz ve halkımız için" dedi.

DHA