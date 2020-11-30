Maltepe'de akıl almaz kaza! Motosiklet paramparça oldu

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde caddede seyir halinde olan bir motosiklet karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yola savrulan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı ise kameralara anbean böyle kaydedildi.