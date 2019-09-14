Maltepe’de boşaltılan riskli binadan karot örnekleri alındı

Maltepe Belediyesi, dün saat 17.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Mevlana Cami karşısında yer alan 6 katlı binada meydana gelen sarsıntı üzerine derhal harekete geçerek, binayı boşalttı ve vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Belediye ekiplerince binadan karot örnekleri alındı.

Maltepe Belediyesi, dün kendisine gelen ihbarlar üzerine, saat 17.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi, İnciler Sokak, No:7'de sallanmaya başlayan 6 katlı binaya anında müdahale etti. Belediyeye bağlı imar ve şehircilik, yapı kontrol ve zabıta müdürlüğü müşterek biçimde olay yerine gelerek, gerekli işlemleri gerçekleştirdi, binanın boşaltılmasını ve vatandaşların güvenli biçimde tahliyelerini sağladı.

Karot örnekleri alındı

Maltepe Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15081 ada, 234 parselde bulunan ve 1989 yılında yapılan bina 2 dükkân, 10 daire olmak üzere toplamda 12 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Dün vatandaşlardan "gürültü geliyor" yönündeki şikâyetlerden sonra, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol ve Zabıta müdürlüklerimiz müşterek biçimde anında olay yerine intikal etmiştir. İlk tespitlerde binada bazı camları çatladığı ve altta bulunan dükkan kapısının kilitlenmediği görülünce, teknik anlamda binada farklı bir oturmanın olduğu, binanın hareket ettiği öngörülerek, ikamet eden vatandaşlar tahliye edilmiştir. Akabinde, hiç vakit kaybedilmeden bu sabah karot örnekleri alınmıştır. Çıkan raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyemiz tarafından onaylandıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecektir."

Boşaltılan riskli bina, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA