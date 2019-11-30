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  3. Maltepe'de darp olayı! 2 kişi yaralı

Maltepe'de darp olayı! 2 kişi yaralı

Maltepe'de sokakta alkol alan 2 kişi, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
30 Kasım 2019 Cumartesi 08:38

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