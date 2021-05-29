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  3. Maltepe'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu Yunus Emre Y. y hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası aracın kullanılamaz hale gelen görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Maltepe'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisindemeydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PM 6241 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede  otomobildeki Yunus Emre Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yunus Emre Y'nin cenazesi ise morga götürüldü.

Maltepe'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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