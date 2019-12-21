Maltepe'de hareketli anlar! Hareket halindeki otomobile kurşun yağdırdılar
İstanbul Maltepe'de hareket halindeki bir otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı. Olayda otomobildeki iki kişi yaralanırken olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Maltepe'de hareketli anlar yaşanıyor. Maltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
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