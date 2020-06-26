Maltepe'de intihar girişiminde bulunan kişi trafiği kilitledi!

Maltepe'de öğle saatlerinde gerçekleşen intihar girişimi D-100 karayolu trafiğini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin her türlü önleme karşı D-100 karayolu üzerinde hava yastığı açtığı olayda polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu genç üst geçitten indirilerek polis merkezine götürüldü.

Üst geçidin korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak Ercan T.'yi ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de D-100 karayolu üzerine hava yastığı açtı. Trafik, intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametine tek şeritten verildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu Ercan T. aşağıya indirildi. Ercan T. aşağıya indirildiği sırada D-100 karayolu tamamen trafiğe durduruldu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ercan T.'nin polis aracına bindirilmesi ve itfaiyenin hava yastığını kaldırmasının ardından trafik tekrar normale döndü.