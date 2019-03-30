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  3. Maltepe'de kadını vurup intihar girişiminde bulundu (1)

Maltepe'de kadını vurup intihar girişiminde bulundu (1)

MALTEPE'de bir kadın arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vuruldu.

Maltepe'de kadını vurup intihar girişiminde bulundu (1)

MALTEPE'de bir kadın arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vuruldu.

Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Kadına tabancayla ateş eden Zeynel Akbaş cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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