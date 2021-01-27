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Maltepe'de korkulu dakikalar: Lodos İstanbul'u esir aldı, yıkımı devam eden bina göçtü!

Maltepe'de çatlaklar oluşan ve tehlike arz eden binalar için verilen yıkım kararının ardından çalışmalar devam ederken iki gündür İstanbul'da etkili olan lodostan etkilnenen bir bina göçtü. Etraftaki evler tedbir için tahliye edilirken mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Maltepe'de korkulu dakikalar: Lodos İstanbul'u esir aldı, yıkımı devam eden bina göçtü!

Maltepe'de çatlaklar oluşan ve tehlike arz eden binalar yıkılmaya başlandı. Yıkımına başlanan bir bina gün sonu nedeniyle yarım bırakıldı. Şiddetli lodos nedeniyle yarım kalan bina göçtü. Mahalleli sokağa dökülürken, komşu binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

GÜN BİTİNCE YIKIM YARIM KALDI, LODOS TAMAMLADI

Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde Nermin Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Dışında çatlar oluşan ve tehlike arz eden binalara yıkım kararı geldi. Ekipler tarafından yıkımına başlanan bir bina günün sona ermesiyle yarım bırakıldı.

Maltepe'de korkulu dakikalar: Lodos İstanbul'u esir aldı, yıkımı devam eden bina göçtü!

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle yıkımı yarım bırakılan binada çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle oluşan gürültü sonucu mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı önlem alırken, itfaiye ekipleri göçük olan alanda çalışma başlattı. Acil servis ekipleri ise tedbir amaçlı bekletildi.

Maltepe'de korkulu dakikalar: Lodos İstanbul'u esir aldı, yıkımı devam eden bina göçtü!

"KIŞ GÜNÜNDE MAĞDUR OLDUK"

Olayda ölen yada yaralanan olmazken ekipler tarafından çöken binaya komşu olan binaları tedbir amaçlı boşalttı. Vatandaşlar evlerine giremeyerek mağdur oldu.

Maltepe'de korkulu dakikalar: Lodos İstanbul'u esir aldı, yıkımı devam eden bina göçtü!

Evini boşaltmak zorunda kalan Melih İnan, "Saat 23.00 sıralarında bir gürültü sesi geldi. Büyük bir toz yükseldi. Evimizin yanında boşaltılmış bir bina vardı. Yarısını yıkarak yarısını bırakmışlar ve kalan kısmında göçme meydana geldi. Ekipler tedbir amaçlı binaları boşalttırdı. Saat geç oldu, sokağa çıkma kısıtlaması var. İzin belgemiz yok, evlerde eşyalarımız var. Kış gününde mağdur olduk. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Maltepe'de korkulu dakikalar: Lodos İstanbul'u esir aldı, yıkımı devam eden bina göçtü!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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