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Maltepe'de Orman yangını!

Maltepe, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katılırken, yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Maltepe'de Orman yangını!

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda saat 15.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Maltepe'de Orman yangını!

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yangının büyümesini engellemek için büyük çaba sarf etti. Yerden ve havadan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınmış oldu. Bir vatandaş "Ufak bir alev gördük. Alevler bir anda büyüdü. Müdahale ettik ama yetişemedik. Ekipler geldi söndürdük" ifadelerini kullandı.

Maltepe'de Orman yangını!

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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