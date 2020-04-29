MALTEPE’DE OTOMOBİL, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda yolcu indirmek isteyen özel halk otobüsüne otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30'da D-100 Karayolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RT 1907 plakalı otomobil, Cevizli Köprüsü'nün altında yolcu indirmek için durağa yanaşan Aziz Erzen'in idaresindeki 34 DD 8720 plakalı özel halk otobüsüne, arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İsmi öğrenilemeyen otomobil şoförü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından D-100 karayolunda 2 şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazadan sonra otobüs şoförü Aziz Erzen ifadesi alınmak üzere Maltepe Karakolu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Kaza yeri

Kaza yapan araçtan görüntü

Aracın çekici tarafından çekilmesi

Trafikten görüntü

Otobüsten görüntü

Genel ve detay görüntü

Kaynak: DHA