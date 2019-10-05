İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Maltepe’de rüzgar nedeniyle kopan ağaç otomobilin üzerinde devrildi

Maltepe’de rüzgar nedeniyle kopan ağaç otomobilin üzerinde devrildi

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Maltepe’de rüzgar nedeniyle kopan ağaç otomobilin üzerinde devrildi

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ağaç itfaiye tarafından testereyle kesildi.

Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek otomobilin üzerinden aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Maltepe’de rüzgar nedeniyle kopan ağaç otomobilin üzerinde devrildi

Maltepe’de rüzgar nedeniyle kopan ağaç otomobilin üzerinde devrildi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT