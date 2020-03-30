Maltepe'de semt pazarında "sosyal mesafe" uyarısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetime çıktığı semt pazarında, pazarcı esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları gerektiği yönünde uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Maltepe’de semt pazarlarında sadece gıda tezgahlarının kurulmasına izin verilirken, belediye ekipleri de sürekli olarak denetimlerini sürdürüyor.

Altayçeşme Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki denetimlere, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Pazarcı esnafını ziyaret eden Başkan Kılıç, alışverişe gelen vatandaşları da sosyal mesafe kuralı konusunda teker teker uyardı. Maltepe Belediyesi ayrıca pazarın girişinde dezenfektan noktası oluştururken, alışverişe gelen vatandaşlar burada ellerini dezenfekte ederek gerekli önlemi alıyor.

Kaynak: AA