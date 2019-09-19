Maltepe'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cevizli Tugay Yolu Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Motosikletin olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Çevredekilerin...

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İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cevizli Tugay Yolu Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Motosikletin olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı, sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaynak: AA



