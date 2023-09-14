Maltepe’de sitede tahliye krizi: Ekipler tepkiyle karşılandı

Maltepe'de bulunan Yeşil Belde Sitesi için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Maltepe’de sitede tahliye krizi: Ekipler tepkiyle karşılandı

Maltepe'de bulunan Yeşil Belde Sitesi için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı verildi. Ağustos ayında siteye elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için gelen ve tepkiler nedeniyle geri dönen ekipler bugün tekrar siteye geldi. Site sakinlerinin tepkileri nedeniyle ekipler 28 Eylül'de tekrar gelmek üzere siteden ayrıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Yeşil Belde sitesindeki binalardan iddiaya göre 10 yıl önce karot örnekleri alındı ve yapılan incelemede sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Daha sonra site sakinlerinin evlerinin 145 metrekare olmasına rağmen emsal olmamasından dolayı 66 metrekare ev yapılacağı söylendi. Site sakinleri bu duruma itiraz etmelerine rağmen tebligat yapılarak dairelerin 120 gün içinde boşaltılması istendi. 120 günlük sürenin dolmasının ardından ekipler, Ağustos ayında siteye elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için gelen ekipler tepkiler nedeniyle geri döndü.

Bugün ekipler tekrar elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için siteye geldi. Site önünde toplanan ve olaya tepki gösteren site sakinleri, sloganlar atarak olaya tepki gösterdi. Ekipler 28 Eylül tarihinde tekrar gelmek üzere siteden ayrıldı.

"Bizim burada yaşamamızı imkansız hale getirerek siteyi terk etmeye zorlamaktadır"

Site sakinleri adına açıklama yapan Sezai Ersin, "3 Ağustos tarihinde Maltepe Belediyesinin 17 Temmuz tarihli, elektrik ve sularımızın kesileceği bildirimi gereği sitemize gelen ekipler itirazlarımız neticesinde kesme emrinin ileri tarihe alındığını belirterek gitmişlerdir. Bunun üzerine Maltepe Belediyesi resmi sitesinde bizleri mağdur etmeyeceklerini ve bize destek olacaklarını kamuoyuna basın bülteni ile duyurmuştur. Burada hedeflenen şey, sitemizin kentsel dönüşümüne engel olan imar emsalimizin Maltepe imar plan notlarında belirtilen emsal artışı için gerekli süreni tamamlanması ve bu süre zarfında insanların mağdur edilmesini önlemekti. Fakat hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz kooperatif başkanlığı ve üyeleri süreci bozmak amacıyla belediye üzerinde baskılar oluşturarak bizim burada yaşamamızı imkansız hale getirerek siteyi terk etmeye zorlamaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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