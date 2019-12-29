MALTEPE'DE SULU KAR ETKİLİ OLUYOR (2)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini almış durumda.

"İNŞALLAH YENİ YILA KARLA GİRECEĞİZ"

Eyüp Berk, "Akşam saat 19.00 gibi karı bekledik. Yağan karın tadını çıkmaya çalışıyoruz. Hatta bekliyoruz buraya daha yoğun bir şekilde kar yağmasını burası tepe olduğu için arkamız da bile ormanımız var oyun oynamak için arkadaşlarımı çağırdım onu bekliyorum. Allah'ın izniyle bu yeni yıla karla gireceğiz. Herkesin dışarıya çıkması ve karın tadını çıkarsın" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından detaylar

-Araçların üzerinde biriken kar

-Kar tuzlama aracından detaylar

-Evlerin çatılarında biriken kar

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar.

Kaynak: DHA