Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Elazığ'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Maltepe Belediyesi bölgeye yardım malzemelerini gönderdi.

Maltepe Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaraları sarmak için bölgeye 2 araç ve 5 kişilik arama kurtarma ekibini gönderdi. Bu sabah saatlerinde 2 kamyonet ile yola çıkan arama-kurtarma ekibi, ilk etapta bölgeye 150 kilogram kuru gıda, 70 koli giysi, yorgan ve battaniye götürdü. Ayrıca bölgeye giden 5 kişilik arama-kurtarma ekibi de, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) bünyesinde oluşturulan arama-kurtarma birimleriyle çalışmalara katılacak.

Pazar günü yardım kabul edilecek

Afet bölgesine yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, mont, bot, çorap, atkı, bere, battaniye, kazak, çocuk bezi, çadır gibi öncelikli malzemeler başta olmak üzere ellerindeki malzemeleri, belediyeye bağlı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün İdealtepe, Mızrak Sokak'ta bulunan "Giymiyorsan Giydir Mağazası"na pazar günü saat 17.00'a kadar teslim edebilecek.

Yaşanan depremle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Elazığ'da meydana gelen ve ilk belirleme göre 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde ölen canlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Gün birlik günüdür diyerek bölgedeki vatandaşlarımız için hazırladığımız ve içerisinde giysi ve yiyecek olan malzemelerimizi bugün yola çıkartıyoruz. Maltepeli vatandaşlarımızın da duyarlılığı sayesinde süratle hemen malzeme toplanarak, ihtiyaç duyulması halinde ikinci aracımızı da yola çıkaracağız. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA