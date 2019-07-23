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Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek, öğreniyorlar

Maltepe Belediyesi'nin 1 Temmuz-9 Ağustos tarihlerin arasında, 6 haftalık tek kur şeklinde, 206 öğrencinin katılımıyla düzenlediği yaz okulu büyük bir coşku ile devam ediyor.

Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek, öğreniyorlar

Maltepe Belediyesi'nin 1 Temmuz-9 Ağustos tarihlerin arasında, 6 haftalık tek kur şeklinde, 206 öğrencinin katılımıyla düzenlediği yaz okulu büyük bir coşku ile devam ediyor.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü'nün, 1 Temmuz tarihinde 6 haftalık tek kur şeklinde, 206 öğrencinin katılımıyla başlattığı yaz okulu tüm hızı ve coşkusuyla devam ediyor. Yaz okulu kapsamında hafta içi 5 gün, İdealtepe Cumhuriyet Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi ve Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'nde 6-12 yaş arasındaki çocuklar için deneysel, teorik derslerin yanı sıra çeşitli sosyal aktivite ve gezi programları da düzenleniyor. 3 haftayı geride bırakan yaz okulunda, deneyimli öğretmenler eşliğinde el işi dersinde geri dönüşüm kurbağalar, origami; işaret dili dersinde eğlenceli şarkılar; eğlenceli bilim dersinde planetaryum ile gökyüzü keşfi, elektrik ve renk olayları, kimyasal fiziksel tepkimeler; matematik dersinde sayı zinciri; fen bilgisi dersinde mevsimler ve gezegenler; sosyal bilgiler dersinde insan hakları, trafik kuralları, masal dersinde eğlenceli kitap okumaları, bahçe dersinde geleneksel oyunlar, drama dersleri ve müzik derslerinde piyano çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortak gezi programı çerçevesinde de 3 hafta boyunca, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Havacılık Müzesi, Kadıköy İtfaiyesi ve Mis Bahçem gezileri düzenlendi. Mis Bahçem gezisinde öğrenciler Maltepe Belediyesi adına elma ağacı diktiler.

Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek, öğreniyorlar

Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek, öğreniyorlar

Kaynak: İHA

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