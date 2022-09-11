Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Maltepe meydanında açtığı stantta vatandaşların derdini dinliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumsal Pazarlama Uzmanı Vahit Karakaya ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Mehmet Latif Yaşlı meydanda faaliyette olan stantta yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdiler.

Mehmet Latif Yaşlı; "Sağlıkla ilgili hastanemizde neler yaptığımızda alakalı bilgiler veriyoruz. Tansiyon, şeker ölçüyoruz, ön sağlık taraması yapıyoruz. Bir sıkıntı fark edersek, hastanemize yönlendirip tedavilerini yapıyoruz. Maltepelilerin hizmetindeyiz. Aynı zamanda Tuzlaspor'un da sağlık sponsoruyuz. Amatör spor kulüpleriyle sağlık alanında çalışmalarımız var. Antrenörler Derneği'yle de çalışma içerisindeyiz. İnsanlara sağlık alanında hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!

Vahit Karakaya; "Burada vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını dinliyoruz. Yeni açılan bölümler hakkında bilgiler veriyoruz. Yeni açılan böbrek nakli bölümümüz hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Burada her gün bir hemşire görev yapıyor. Doktorlarımız gelip burada standımızı ziyaret edenlere yardımcı oluyorlar. Pendik'te bir standımız var ve Bağdat Caddesi'nde de bir stant açmayı düşünüyoruz. Bizler bilimin güvencesinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu! “HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya...”'
Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu! “HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya...”'
Son dakika | Şehit sayısı 3'e çıktı! Yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl Şehit düştü!
Son dakika | Şehit sayısı 3'e çıktı! Yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl Şehit düştü!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 13 Eylül'de başlıyor! "Cumhuriyet tarihimizin en büyük..."
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 13 Eylül'de başlıyor! "Cumhuriyet tarihimizin en büyük..."
Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Çvş. Harun YILDIRIM ve P. Uzm. Çvş. Savaş BORLU şehit oldu
Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: P. Uzm. Çvş. Harun YILDIRIM ve P. Uzm. Çvş. Savaş BORLU şehit oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”
Son dakika! Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem!