Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumsal Pazarlama Uzmanı Vahit Karakaya ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Mehmet Latif Yaşlı meydanda faaliyette olan stantta yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdiler.

Mehmet Latif Yaşlı; "Sağlıkla ilgili hastanemizde neler yaptığımızda alakalı bilgiler veriyoruz. Tansiyon, şeker ölçüyoruz, ön sağlık taraması yapıyoruz. Bir sıkıntı fark edersek, hastanemize yönlendirip tedavilerini yapıyoruz. Maltepelilerin hizmetindeyiz. Aynı zamanda Tuzlaspor'un da sağlık sponsoruyuz. Amatör spor kulüpleriyle sağlık alanında çalışmalarımız var. Antrenörler Derneği'yle de çalışma içerisindeyiz. İnsanlara sağlık alanında hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Vahit Karakaya; "Burada vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını dinliyoruz. Yeni açılan bölümler hakkında bilgiler veriyoruz. Yeni açılan böbrek nakli bölümümüz hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Burada her gün bir hemşire görev yapıyor. Doktorlarımız gelip burada standımızı ziyaret edenlere yardımcı oluyorlar. Pendik'te bir standımız var ve Bağdat Caddesi'nde de bir stant açmayı düşünüyoruz. Bizler bilimin güvencesinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.