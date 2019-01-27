Maltepe’nin kreş öğretmenlerine eğitim

"İstanbul/Maltepe 95" projesi kapsamında Maltepe Belediyesinden gelen taleple belediye bünyesindeki kreşlerde görev yapan 37 öğretmene çocuk bakım elemanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

Maltepe Belediyesi, Bernard Van Leer Vakfı, Üsküdar Üniversitesi ve Çocuk Gelişimcileri ve Eğitimcileri Derneği işbirliğiyle belediye kreşinde eğitim veren 37 öğretmene "Belediyelerin Kreş, Yuva ve Gündüz Bakımevlerinde Çalışan Çocuk Bakım Elemanlarının Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi Eğitim Programı" kapsamında eğitim verildi. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'nde düzenlenen eğitimin ilk gününde Üsküdar Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Sarp tarafından "3-6 Yaş Çocuk Gelişimi ve Bakımı" ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi Pınar Demir tarafından "3-6 Yaş Çocuklarda Beyin Gelişimi" konusunda seminer verildi. Daha sonra kurumda ve evde çocuğun kitapla tanışması ve aile içi iletişim ve etkileşim konularında atölye çalışması düzenlendi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Neşe Şekerci "3-6 Yaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları", Çocuk Gelişimcileri ve Eğitimcileri Derneğinden Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk gelişimci olarak çalışan Uzman Yasemin Yılmazer, "3-6 Yaş Çocuklarda Davranış Problemleri" konularında eğitim düzenledi. Eğitim sonrası "Davranış Problemlerine Çözüm Önerileri" ve "Çocuğun Gelişiminde Yaratıcı Drama" konularında atölye çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İHA