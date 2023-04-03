Malthe Gyldenlove Lyebalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malthe Gyldenlove Lyebalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malthe Gyldenlove Lyebalk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malthe Gyldenlove Lyebalk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malthe Gyldenlove Lyebalk 1 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Malthe Gyldenløve-Lyebalk şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malthe Gyldenlove Lyebalk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malthe Gyldenlove Lyebalk'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Malthe Gyldenlove Lyebalk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malthe Gyldenlove Lyebalk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Malthe Gyldenlove Lyebalk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malthe Gyldenlove Lyebalk şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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