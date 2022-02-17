Maltız ne demek, TDK'ya göre Maltız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maltız ne demek? Maltız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Maltız kelimesi. Peki Maltız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maltız nedir, Maltız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MALTIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maltız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maltız kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre Maltız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı ve taşınır ocak

- Maltalı



MALTIZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bahçenin bir köşesinde akşam için maltıza kömür yerleştiren aşçı, ellerini önündeki önlüğe silerek kapıda göründü.



MALTIZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Maltız keçisi

