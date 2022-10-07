Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü görev tanımı nedir, Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü ne iş yapar, Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü Tanımı;

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Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü Maaşları

Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.07

Meslek Adı :

Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal malzemenin sertliğini ölçme, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri ile muayenesini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meslek etiği gereklerine uymak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Ölçme ve kontrol aletlerini okumak ve kullanmak,

d) Resim üzerine genel yüzey işleme işaretlerini çizmek ve değerlerini yazmak, tolerans çizelgesini kullanmak, tolerans sembol ve değerlerini görünüşler üzerine yazmak,

e) Malzeme sertliğini farklı yöntemlerle ölçmek

f) Malzemelerin tahribatlı muayene yöntemleri ile muayenesini yapmak,

g) Malzemelerin tahribatsız muayene yöntemleri ile muayenesini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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