Mama Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mama Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mama Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mama Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mama Balde 6 Kasım 1995 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mama Samba Baldé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mama Balde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mama Balde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mama Balde'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mama Balde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mamabalde_17/

Mama Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mama Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mama Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mama Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sintrense S15

1 Temmuz 2010 yılında Sintrense U17

1 Temmuz 2012 yılında Sintrense A19

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2014 yılında Sporting B

1 Ocak 2015 yılında Castelo Branco

30 Haziran 2015 yılında Sporting B

14 Temmuz 2017 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2018 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

16 Temmuz 2018 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2019 yılında Dijon

31 Temmuz 2021 yılında Troyes

Mama Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mama Balde şuan Troyes takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mama Balde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RD Algueirão (2005-2007), SU Sintrense (2008)

Gine-Bissau takımında 17 numaralı formasıyla 25 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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