Mamadou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Camara 7 Şubat 2001 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS SPORT SERVICE yapmaktadır. Mamadou Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Camara'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mamadou Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Troyes B

21 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Mamadou Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Camara şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ESTAC Troyes (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.