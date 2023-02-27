Mamadou Cellou Bah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Cellou Bah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Cellou Bah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mamadou Cellou Bah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mamadou Cellou Bah 26 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mamadou Cellou Bah Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Cellou Bah'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mamadou Cellou Bah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mamadou Cellou Bah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında F91 Dudelange
1 Temmuz 2022 yılında Pr. Niederkorn
Mamadou Cellou Bah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mamadou Cellou Bah şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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