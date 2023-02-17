Mamadou Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Diallo 19 Eylül 1994 tarihinde Yeumbeul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gine,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mamadou Lamarana Diallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Diallo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Mamadou Diallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Vilafranquense futbol takımında oynamaktadır. UD Vilafranquense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mamadou Diallo'nin UD Vilafranquense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2013 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2014 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında Arras FA

14 Ağu 2017 yılında IC de Croix

6 Temmuz 2018 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2020 yılında Grenoble

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Vilafranquense

Mamadou Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Diallo şuan UD Vilafranquense takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Mamadou Diallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine takımında 25 numaralı formasıyla 10 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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