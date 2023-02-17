Mamadou Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamadou Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mamadou Diallo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mamadou Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Diallo 19 Eylül 1994 tarihinde Yeumbeul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gine,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mamadou Lamarana Diallo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Diallo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Mamadou Diallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Vilafranquense futbol takımında oynamaktadır. UD Vilafranquense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mamadou Diallo'nin UD Vilafranquense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Dialloboyu ve yaşı kaç

Mamadou Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mamadou Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2013 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2014 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında Arras FA

14 Ağu 2017 yılında IC de Croix

6 Temmuz 2018 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2020 yılında Grenoble

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Vilafranquense

Mamadou Diallo kimdir

Mamadou Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Diallo şuan UD Vilafranquense takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Mamadou Diallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 25 numaralı formasıyla 10 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mamadou Diallo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Philipp Kohn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Kohn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Philipp Kohn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Kohn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İzzane Haroun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzane Haroun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İzzane Haroun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzane Haroun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gime Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gime Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gime Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gime Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Gazzetta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Gazzetta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Gazzetta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Gazzetta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları