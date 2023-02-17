Mamadou Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Diallo 1 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gine,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mamadou Mussa Diallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Diallo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mamadou Diallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Diallo'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2019 yılında CS Chênois Jgd.

16 Ocak 2020 yılında Oly. Genève II

20 Temmuz 2020 yılında Etoile Carouge FC II

1 Temmuz 2021 yılında Etoile Carouge

Mamadou Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Diallo şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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