Mamadou Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Diarra 20 Aralık 1997 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Diarra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Mamadou Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Diarra'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mamadou Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2016 yılında Boluspor

8 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2019 yılında Bursaspor

4 Eylül 2020 yılında Giresunspor

15 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Grenoble

Mamadou Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Diarra şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Mamadou Diarra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.