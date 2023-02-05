Mamadou Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Diop 3 Ocak 2000 tarihinde Guédiawaye şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Diop Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mamadou Diop, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Diop'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Diop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mamss_30

Mamadou Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Gueugnon

1 Temmuz 2021 yılında FC Chambly Oise

19 Temmuz 2022 yılında Grenoble

Mamadou Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Diop şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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