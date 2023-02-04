Mamadou Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Fofana 21 Ocak 1998 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Fofana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mamadou Fofana, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Fofana'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Fofana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mfofana_6

http://www.instagram.com/fofana_15

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Mamadou Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mamadou Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2016 yılında Alanyaspor

31 Ocak 2017 yılında Bandırmaspor

30 Haziran 2017 yılında Alanyaspor

26 Temmuz 2018 yılında FC Metz

12 Ağu 2021 yılında Amiens SC

Mamadou Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Fofana şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mamadou Fofana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stade Malien (-2016)

Mali takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U17 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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