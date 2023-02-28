Mamadou Harouna Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Harouna Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamadou Harouna Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mamadou Harouna Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mamadou Harouna Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Harouna Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamadou Harouna Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Harouna Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Harouna Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Harouna Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Harouna Camara 18 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur.  Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Harouna Camara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RHODES yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Harouna Camara'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamadou Harouna Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mamadou.h.camara/

Mamadou Harouna Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Harouna Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mamadou Harouna Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Harouna Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Milsami

Mamadou Harouna Camara kimdir

Mamadou Harouna Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Harouna Camara şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mamadou Harouna Camara nereli

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