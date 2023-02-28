Mamadou Ndioko Niass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Ndioko Niass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Ndioko Niass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Ndioko Niass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Ndioko Niass 4 Haziran 1994 tarihinde Nouakchott şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moritanya uyrukludur.Gerçek adı da Mamadou Ndioko Niass şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Ndioko Niass Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMSPORT yapmaktadır. Mamadou Ndioko Niass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Ndioko Niass'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Ndioko Niass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Ndioko Niass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Ndioko Niass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Ndioko Niass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Nouadhibou

1 Temmuz 2016 yılında Salam Zgharta

13 Temmuz 2019 yılında Entag El Harby

2 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

Mamadou Ndioko Niass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Ndioko Niass şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Mamadou Ndioko Niass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moritanya takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 5 gol atmıştır.

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