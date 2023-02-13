Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Sylla 20 Mart 1994 tarihinde Kedougou şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Senegal,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamadou Sylla Diallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Sylla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick Off Management yapmaktadır. Mamadou Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Sylla'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mamadou Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça U16

1 Temmuz 2010 yılında Barça U18

1 Temmuz 2011 yılında CE Mataró

1 Ocak 2012 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2013 yılında RCD Espanyol B

28 Mart 2015 yılında Racing

30 Haziran 2015 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol

11 Temmuz 2016 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2017 yılında Espanyol

1 Temmuz 2017 yılında KAS Eupen

2 Temmuz 2017 yılında KAA Gent

13 Ağu 2018 yılında Zulte Waregem

24 Ocak 2019 yılında KAA Gent

25 Ocak 2019 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2019 yılında KAA Gent

5 Ocak 2020 yılında Orenburg

31 Temmuz 2020 yılında KAA Gent

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2020 yılında Girona FC

20 Ağu 2021 yılında Alavés

31 Ocak 2022 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2022 yılında Alavés

Mamadou Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Sylla şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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