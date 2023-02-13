Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mamadou Sylla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Sylla

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Sylla 20 Mart 1994 tarihinde Kedougou şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Senegal,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamadou Sylla Diallo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Sylla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick Off Management yapmaktadır. Mamadou Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Sylla'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Syllaboyu ve yaşı kaç

Mamadou Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mamadou Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça U16

1 Temmuz 2010 yılında Barça U18

1 Temmuz 2011 yılında CE Mataró

1 Ocak 2012 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2013 yılında RCD Espanyol B

28 Mart 2015 yılında Racing

30 Haziran 2015 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol

11 Temmuz 2016 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2017 yılında Espanyol

1 Temmuz 2017 yılında KAS Eupen

2 Temmuz 2017 yılında KAA Gent

13 Ağu 2018 yılında Zulte Waregem

24 Ocak 2019 yılında KAA Gent

25 Ocak 2019 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2019 yılında KAA Gent

5 Ocak 2020 yılında Orenburg

31 Temmuz 2020 yılında KAA Gent

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2020 yılında Girona FC

20 Ağu 2021 yılında Alavés

31 Ocak 2022 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2022 yılında Alavés

Mamadou Sylla kimdir

Mamadou Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Sylla şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

EC Granollers

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mamadou Sylla nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Juan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!
Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?