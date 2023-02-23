Mamadou Thiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Thiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Thiam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Thiam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Thiam 20 Mart 1995 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mamadou Khady Thiam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Thiam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite International Business yapmaktadır. Mamadou Thiam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Thiam'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamadou Thiam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mamiinho93/

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Mamadou Thiam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Thiam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mamadou Thiam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Thiam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2015 yılında Dijon

1 Temmuz 2016 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2017 yılında Dijon

11 Ağustos 2017 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2021 yılında AS Nancy

30 Haziran 2022 yılında KV Oostende

5 Eylül 2022 yılında U Cluj

Mamadou Thiam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Thiam şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mamadou Thiam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RC France, Red Star FC, JA Drancy (-2013), FCO Dijon (2013-2015)

Senegal U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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