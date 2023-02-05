Mamady Bangre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamady Bangre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamady Bangre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mamady Bangre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mamady Bangre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamady Bangre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamady Bangre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamady Bangre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamady Bangre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamady Bangre 15 Haziran 2001 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Burkina Faso,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamady Alex Bangré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamady Bangre Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Mamady Bangre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamady Bangre'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamady Bangreboyu ve yaşı kaç

Mamady Bangre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamady Bangre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mamady Bangre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamady Bangre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2021 yılında Toulouse

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2023 yılında Toulouse

Mamady Bangre kimdir

Mamady Bangre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamady Bangre şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mamady Bangre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 27 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mamady Bangre nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Vitor Eudes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Eudes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Eudes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Eudes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Joffre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Joffre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Joffre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Joffre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...