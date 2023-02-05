Mamady Bangre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamady Bangre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamady Bangre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamady Bangre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamady Bangre 15 Haziran 2001 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Burkina Faso,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamady Alex Bangré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamady Bangre Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Mamady Bangre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamady Bangre'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamady Bangre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamady Bangre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamady Bangre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamady Bangre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2021 yılında Toulouse

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2023 yılında Toulouse

Mamady Bangre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamady Bangre şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mamady Bangre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 27 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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