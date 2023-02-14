Mamady Diambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamady Diambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamady Diambou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mamady Diambou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mamady Diambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamady Diambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamady Diambou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamady Diambou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamady Diambou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamady Diambou 11 Kasım 2002 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamady Diambou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Mamady Diambou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mamady Diambou'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamady Diambou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mamadydiambou6/

Mamady Diambouboyu ve yaşı kaç

Mamady Diambou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamady Diambou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mamady Diambou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamady Diambou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2021 yılında RB Salzburg

5 Ocak 2021 yılında FC Liefering

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

4 Ocak 2023 yılında FC Luzern

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Mamady Diambou kimdir

Mamady Diambou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamady Diambou şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Mamady Diambou nereli

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