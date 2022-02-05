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Mamafih ne demek, TDK'ya göre Mamafih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mamafih kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mamafih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mamafih nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mamafih kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mamafih ne demek, TDK'ya göre Mamafih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mamafih ne demek? Mamafih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mamafih kelimesi. Peki mamafih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mamafih nedir, mamafih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAMAFİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mamafih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mamafih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mamafih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bununla birlikte

MAMAFİH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mamafih arada bir ufak tefek işleri de kendi hesabıma alabiliyorum.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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