Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bozuk yolları paylaştı, Mansur Yavaş'ı eleştirdi! "Ankara sahipsiz. Beceriksiz bürokratların insafına kalmış durumda"

Ankara'nın Mamak ilçesindeki yolların bozuk görüntüsü tepki çekti. Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Murat Köse, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında alan yolların bozuk görüntüsünü sosyal medya hesabından yayımladı.

MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE DAVET ETTİ

Murat Köse, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve davet ederken yaptığı paylaşımda sert sözler kullandı.

"SOKAKTAN CADDEDEN HABERİ YOK BUNLARIN"

Murat Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Güzel Mamak’a 3 Aydır böyle bir eziyeti reva gören Mansur Yavaş hakkında vicdan sahibi olanları konuşmaya davet ediyorum. Sokaktan, Caddeden haberi yok bunların. Ankara sahipsiz. Ankara'mız beceriksiz Büyükşehir bürokratlarının insafına kalmış durumda. Yazıktır, günahtır."