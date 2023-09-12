Mamak Belediyesi mazgalları temizliyor

Ankara'nın Mamak Belediyesi ekipleri, atıklar nedeniyle tıkanan mazgal ve rögarları temizleyerek olumsuzlukları engelliyor. Sonbahar yağışları öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, kent merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıkların temizliğine aralıksız devam ediyor.

Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerin çalışmalarıyla temizleniyor.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalar aralıksız devam edecek.

"Mazgalları yağış sezonuna hazırlıyoruz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mazgalların temizlenmesini önemsiyoruz. Biliyorsunuz yağışlarla beraber hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar bu mazgallarda birikiyor. Dolan mazgalların temizlenmesi bu yüzden önemli. Sonbahar yağışları öncesi biz de tedbirimizi alıyoruz. Mazgallarımızı temizliyor, yağış sezonuna hazırlıyoruz" diye konuştu.

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mazgalların temizliğine başladık. Yoğun yağmurlarda birikerek akan su, mazgallar tıkalı olunca, yer altına, alt yapıya inemeyince, taşmalar oluyor, evlere işyerlerine su basıyor, mazgalları ızgaraları düzenli olarak temizleyin diye çok söyledik. Uyarılarımızı, tavsiyelerimizi dikkate almadılar. Yağmurlar gelmeden mazgalların ızgaraların ve alt yapının tamamının temizlenmesi gerekiyor. Sorumluluk ve yetki Ankara Büyükşehir'de olsa da biz, inisiyatif alarak, elimizi taşın altına koyarak mazgalların temizliğine başladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)