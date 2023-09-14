Mamak bir anaokulu daha kazandı

Mamak Belediyesi, Yuvam Anaokulları ailesine bir yenisini daha ekledi. Neşet Ertaş Anaokulu 2023-2024 eğitim döneminde hizmete açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Mamak bir anaokulu daha kazandı

Mamak Belediyesi, Yuvam Anaokulları ailesine bir yenisini daha ekledi. Neşet Ertaş Anaokulu 2023-2024 eğitim döneminde hizmete açıldı.

Peyami Sefa ve General Zeki Doğan Anaokulları ile okul öncesi eğitime destek veren Mamak Belediyesi, ilçede açtığı üçüncü anaokulu ile çocukları ilkokula hazırlıyor. Neşet Ertaş Anaokulu ve Bebek Kütüphanesi'nin açılışı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Neşet Ertaş diyor ki "aşk ile çalışan yorulmaz." Biz de Neşet Ertaş'ın dediği gibi gece gündüz Mamak'ın daha güzel hizmetlere kavuşması için çalışıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle bugünü ve geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız. En kıymetli hazinemiz çocuklarımız, gençlerimiz. Dolayısı ile onlar için ne yapsak az. Tam 174 başlıkta hizmet ve eser ürettik Mamak'ta. Söz verdik yaptık. Söz verdik daha fazlasını yaptık inşallah" dedi.

Çocukların kendilerini sevgi dolu ve güvende hissettikleri bir ortamda akranları ile birlikte sosyal, akademik ve nitelikli bir eğitim alarak ilkokula hazırlanacağı Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Anaokulu ve Bebek Kütüphanesi'ne Mamaklılar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarını Neşet Ertaş Anaokulu'na kaydettiren vatandaşlar, Mamak Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Murat Köse'ye eğitime verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!