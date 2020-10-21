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Mamak FK - Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçları başlıyor. Çarşamba günü oynanacak maçlar arasında Mamak FK - Eyüpspor maçı bulunuyor. Karşılaşmayı canlı izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Mamak FK - Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mamak FK - Eyüpspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligde üst sıralar için mücadele veren iki takımında puanları birbirine yakın. Mamak FK, ligde 8 puanla 8. sırada yer alırken Eyüpspor, 10 puanla 5. sıranın sahibi. Peki, Mamak FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

MAMAK FK - EYÜPSOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Çubuk İlçe Stadyumu'nda karşılaşacak olan Mamak FK - Eyüpspor, galibiyet için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmada hakem, Mehmet Güngör düdük çalacak. Mehmet Güngör'ün yardımcılıklarını ise Ferhat Dalgıç ve Mehmet Ali Çetin üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Mamak FK - Eyüpspor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçlarıMisli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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