Mamak FK - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Mamak FK - Kırklarelispor, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Mamak FK evinde 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Kırklarelispor deplasmanda 3 maçtır berabere kalıyor. Peki, Mamak FK - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Mamak FK - Kırklarelispor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Çubuk İlçe Stadı'nda hakem, Raşit Yorgancılar yönetiminde geçecek. Raşit Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Kerem İlitangil ve Mustafa Güçer üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Mamak FK - Kırklarelispor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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