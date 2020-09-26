TFF 2. Lig'e Karabükspor'u 3-0 yenerek başlayan Mamak FK , Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başlayan Turgutluspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele TCDD Ankara Demirspor Stadyumunda oynanacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Mamak FK - Turgutluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

MAMAK FK - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mamak FK ile Turgutluspor'u karşı karşıya getirecek olan maç bugün oynanacak. Mücadeleyi Bilal Köseoğlu yönetecek. Köseoğlu'nun yardımcılıklarını Emre Aslan ve Mehmet Şenkaya yapacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mamak FK ile Turgutluspor saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka Misli.com uygulaması ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.

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