Mamak, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Mamak, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Mamak ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Mamak sahasında Pendikspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Mamak - Pendikspor maçı skoru ne oldu? Mamak, Pendikspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mamak Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Mamak Pendikspor Maçının Hakemleri

Abdullah Volkan Aydın(hakem), Nezihi Aytar(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)

Mamak

Mamak İlk 11

37. Evra Saner Gülal, 44. Recep Kalkan, 15. Muhammed Enes Aksoy, 2. Mahsun Kaymaz, 28. Yunus Emre Karaman, 21. Fırat Can Akbulut, 19. Görkem Can Güner, 5. Hüseyin İriç, 99. Muhammet Burak Tatlıoğlu, 54. Barış Uzun, 95. Canberk Özçakır



Yedekler

25. Burak Cemal Çelik, 22. Yiğit Arslan, 8. Mahmut Altınkaya, 40. Berkehan Biçer, 18. Görkem Kıran, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 47. Mehmet Halil Daniş, 6. Halilcan Doğan, 58. Ataberk Yıldız



Teknik Sorumlu

Erkan Bölükbaş



Goller

Mehmet Halil Daniş,84.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Berkehan Biçer 63.dk, Sarı Kart Fırat Can Akbulut 67.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin İriç 18.dk, Mahsun Kaymaz 31.dk, Muhammed Enes Aksoy 46.dk, Muhammet Burak Tatlıoğlu 18.dk



Oyuna Girenler

Halilcan Doğan 18.dk, Ataberk Yıldız 31.dk, Mehmet Halil Daniş 46.dk, Berkehan Biçer 18.dk

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 12. Özgür Çelik, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 27. Ömer Kandemir, 29. Mertcan Akkaya, 57. Görkem Akıllı, 79. Umut Sönmez, 80. Kadir Salih, 84. Denis Taşkesen, 99. Enes Ersoy Öztürk



Yedekler

45. Ali Aydik, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 30. Fırat Güllü, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım



Goller

Görkem Akıllı,11.dk (f), Kadir Salih,22.dk (f), Yaser Hacımustafaoğlu,65.dk (p), Berat Ali Genç,78.dk (f), Fırat Güllü,89.dk (f), Yaser Hacımustafaoğlu,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Özgür Çelik 86.dk, Sarı Kart Enes Ersoy Öztürk 59.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Kandemir 81.dk, Kadir Salih 69.dk, Görkem Akıllı 61.dk, Umut Sönmez 46.dk, Denis Taşkesen 61.dk



Oyuna Girenler

Enis Durak 81.dk, Berat Ali Genç 69.dk, Emirhan Çağlayan 61.dk, Fırat Güllü 46.dk, Atakan Müjde 61.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

