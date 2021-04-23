Mamak, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Mamak, Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Mamak, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Mamak ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Mamak sahasında Pendikspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Mamak - Pendikspor maçı skoru ne oldu?
Mamak, Pendikspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Mamak Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Mamak Pendikspor Maçının Hakemleri
Abdullah Volkan Aydın(hakem), Nezihi Aytar(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)
Mamak İlk 11
37. Evra Saner Gülal, 44. Recep Kalkan, 15. Muhammed Enes Aksoy, 2. Mahsun Kaymaz, 28. Yunus Emre Karaman, 21. Fırat Can Akbulut, 19. Görkem Can Güner, 5. Hüseyin İriç, 99. Muhammet Burak Tatlıoğlu, 54. Barış Uzun, 95. Canberk Özçakır
Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 22. Yiğit Arslan, 8. Mahmut Altınkaya, 40. Berkehan Biçer, 18. Görkem Kıran, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 47. Mehmet Halil Daniş, 6. Halilcan Doğan, 58. Ataberk Yıldız
Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş
Goller
Mehmet Halil Daniş,84.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Berkehan Biçer 63.dk, Sarı Kart Fırat Can Akbulut 67.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin İriç 18.dk, Mahsun Kaymaz 31.dk, Muhammed Enes Aksoy 46.dk, Muhammet Burak Tatlıoğlu 18.dk
Oyuna Girenler
Halilcan Doğan 18.dk, Ataberk Yıldız 31.dk, Mehmet Halil Daniş 46.dk, Berkehan Biçer 18.dk
Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 12. Özgür Çelik, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 27. Ömer Kandemir, 29. Mertcan Akkaya, 57. Görkem Akıllı, 79. Umut Sönmez, 80. Kadir Salih, 84. Denis Taşkesen, 99. Enes Ersoy Öztürk
Yedekler
45. Ali Aydik, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 30. Fırat Güllü, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Goller
Görkem Akıllı,11.dk (f), Kadir Salih,22.dk (f), Yaser Hacımustafaoğlu,65.dk (p), Berat Ali Genç,78.dk (f), Fırat Güllü,89.dk (f), Yaser Hacımustafaoğlu,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Özgür Çelik 86.dk, Sarı Kart Enes Ersoy Öztürk 59.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Kandemir 81.dk, Kadir Salih 69.dk, Görkem Akıllı 61.dk, Umut Sönmez 46.dk, Denis Taşkesen 61.dk
Oyuna Girenler
Enis Durak 81.dk, Berat Ali Genç 69.dk, Emirhan Çağlayan 61.dk, Fırat Güllü 46.dk, Atakan Müjde 61.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor