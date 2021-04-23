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Mamak, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Mamak, Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mamak, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Mamak, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Mamak ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Mamak sahasında Pendikspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Mamak - Pendikspor maçı skoru ne oldu?

Mamak, Pendikspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Mamak  Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00

Mamak Pendikspor Maçının Hakemleri
Abdullah Volkan Aydın(hakem), Nezihi Aytar(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)

MAMAKMamak

Mamak İlk 11
37. Evra Saner Gülal, 44. Recep Kalkan, 15. Muhammed Enes Aksoy, 2. Mahsun Kaymaz, 28. Yunus Emre Karaman, 21. Fırat Can Akbulut, 19. Görkem Can Güner, 5. Hüseyin İriç, 99. Muhammet Burak Tatlıoğlu, 54. Barış Uzun, 95. Canberk Özçakır

Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 22. Yiğit Arslan, 8. Mahmut Altınkaya, 40. Berkehan Biçer, 18. Görkem Kıran, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 47. Mehmet Halil Daniş, 6. Halilcan Doğan, 58. Ataberk Yıldız

Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş

Goller
Mehmet Halil Daniş,84.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Berkehan Biçer 63.dk, Sarı Kart Fırat Can Akbulut 67.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin İriç 18.dk, Mahsun Kaymaz 31.dk, Muhammed Enes Aksoy 46.dk, Muhammet Burak Tatlıoğlu 18.dk

Oyuna Girenler
Halilcan Doğan 18.dk, Ataberk Yıldız 31.dk, Mehmet Halil Daniş 46.dk, Berkehan Biçer 18.dk

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 12. Özgür Çelik, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 27. Ömer Kandemir, 29. Mertcan Akkaya, 57. Görkem Akıllı, 79. Umut Sönmez, 80. Kadir Salih, 84. Denis Taşkesen, 99. Enes Ersoy Öztürk

Yedekler
45. Ali Aydik, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 30. Fırat Güllü, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu

Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım

Goller
Görkem Akıllı,11.dk (f), Kadir Salih,22.dk (f), Yaser Hacımustafaoğlu,65.dk (p), Berat Ali Genç,78.dk (f), Fırat Güllü,89.dk (f), Yaser Hacımustafaoğlu,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Özgür Çelik 86.dk, Sarı Kart Enes Ersoy Öztürk 59.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Kandemir 81.dk, Kadir Salih 69.dk, Görkem Akıllı 61.dk, Umut Sönmez 46.dk, Denis Taşkesen 61.dk

Oyuna Girenler
Enis Durak 81.dk, Berat Ali Genç 69.dk, Emirhan Çağlayan 61.dk, Fırat Güllü 46.dk, Atakan Müjde 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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