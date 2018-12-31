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Mamak play-off’lara kaldı

Basketbolun birçok kategorisinde ter döken Mamak Belediyesi U16 Basketbol Takımı, bulunduğu grubu namağlup tamamladı.

Mamak play-off’lara kaldı

Basketbolun birçok kategorisinde ter döken Mamak Belediyesi U16 Basketbol Takımı, bulunduğu grubu namağlup tamamladı. Son 32 takım arasına kalmaya hak kazanan yeşil-beyazlılar, Mamak'ı play-off'larda temsil edecek.

Basketbolun her kategorisinde başarılı sonuçlarla Mamak'ın adını Başkent'te duyurduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Elde edilen başarılar, alt yapı konusunda ne kadar doğru çalışmalar yaptığımızın göstergesi oluyor. Kısa sürede kazandığımız şampiyonluklar miniklerimizin de her geçen gün motivasyonunu ve azmini daha da artırıyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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