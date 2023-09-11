Mamak’ın kütüphane müdavimleri YKS’de başarı getirdi

Ankara'nın Mamak Belediyesi kütüphanelerinde çalışarak YKS'de başarılı olan gençler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile buluştu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mamak’ın kütüphane müdavimleri YKS’de başarı getirdi

Ankara'nın Mamak Belediyesi kütüphanelerinde çalışarak YKS'de başarılı olan gençler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile buluştu.

Mamak Belediyesi dördü bebek kütüphanesi olmak üzere 22 kütüphane ile Mamaklı gençlerin hizmetinde. İlçenin dört bir yanında açılan kütüphaneler öğrencilerin ders çalışmaları ve verimli zaman geçirmeleri için inşa edildi. Modern yapıları, kullanışlı derslik ve çalışma alanları ile kütüphaneler Mamaklı gençlerin uğrak noktası haline geldi.

Üniversite sınavına hazırlık yapan birçok genç Mamak Belediyesi kütüphanelerine üye oldu. Buralarda çalışma fırsatı yakalayan gençler, böylece geleceklerini şekillendirerek kendilerine yeni kapılar açabildi.

"Kütüphaneler sizin eviniz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Biz 174 proje yaptık. Bu projeler içinde hiç kuşkusuz en önde olan kütüphanelerimiz. Sizin hazırlanmanıza, çalışmanıza küçük de olsa bir katkı verebildiysek ne mutlu bize. Siz Mamak'ın gençlerisiniz, Mamak'ın geleceğisiniz, Türkiye'nin geleceğisiniz. Mamak sizin eviniz, kütüphaneler sizin eviniz" dedi.

Başkan Murat Köse, "Üniversite sınavında başarılı olan gençlerimizi kutluyorum. "Kütüphane Dostu Belediye" ödüllü Mamak'ımız çok şükür emeklerinin karşılığını alıyor. İlçemizin dört bir yanında açtığımız kütüphaneler tam kapasite doluluk oranı ile hizmet veriyor. Mamak'ta birçok gencimizin kütüphanelerimize üyelikleri mevcut. Ben kütüphanelerimizde çalışarak hedeflerine ulaşan gençlerimizi tebrik ediyorum. Mamak Belediyesi kütüphaneleri işte bunun için var" diye konuştu.

Mamak Belediyesi açtığı kütüphanelerle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yılın "Kütüphane Dostu Belediyesi" ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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